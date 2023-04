Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Ladendiebe festgenommen - Verurteilung im beschleunigten Verfahren

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ladendetektive konnten am Donnerstag zwei mutmaßliche Ladendiebe in einem Kaufhaus sowie einer Drogerie in der Innenstadt beobachten. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen die beiden 23 bzw. 42 Jahre alten Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest.

Der 23-Jährige hat gegen 17:15 Uhr in einem Warenhaus Kleidung im Wert von rund 60 Euro entwendet. Als er das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte, stellte ihn der Ladendetektiv.

In einem weiteren Fall hat der 42-Jährige gegen 19:00 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Kaiserstraße mehrere Parfüms entwendet. Ein Ladendetektiv beobachtete den Mann bei der Tat und hielt ihn anschließend bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Im Rahmen des staatsanwaltschaftlichen Bereitschaftsdienstes verständigte sich die Staatsanwaltschaft Karlsruhe noch am gestrigen Tatabend mit dem zuständigen Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz darauf, am Folgetag beim Amtsgericht Karlsruhe die Durchführung von beschleunigten Verfahren zu beantragen. Am heutigen Freitag verurteilte das Amtsgericht Karlsruhe die beiden Männer sodann zu Geldstrafen. Die Verurteilungen sind rechtskräftig. Die Strafe folgte somit auf dem Fuße.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Larissa Großmann, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell