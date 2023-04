Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Handgranate in Wald gefunden

Karlsruhe (ots)

Ein Forstwirt fand am Freitagmorgen gegen 08:20 Uhr in einem Waldgebiet bei Bruchhausen eine vermeintliche Granate und verständigte die Polizei. Hinzugezogene Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Baden-Württemberg und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg konnten das Fundstück vor Ort als Handgranate identifizieren und sicher bergen. Die Ermittlungen zur Herkunft der Waffe dauern an.

