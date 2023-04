POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pedelec-Fahrer stürzt auf Kopf - Helm verhindert Schlimmeres

Karlsruhe (ots) - Am Donnerstagmittag ereignete sich in Waldbronn ein Verkehrsunfall bei dem eine Verkehrsteilnehmerin schwer verletzt wurde. Gegen 15:20 Uhr missachtete offenbar ein 47-jähriger Fahrer eines Transporters an der Straßenkreuzung Grünwettersbacher Straße / Leopoldstraße die Vorfahrt einer 54-jährigen Autofahrerin. In der Folge kollidierten die ...

mehr