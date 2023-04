Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßlicher Drogendealer in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein mutmaßlicher Drogenhändler ist am Mittwochvormittag nach vorangegangenen Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe vorläufig festgenommen worden und befindet sich mittlerweile auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen des Verdachts des bewaffneten unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft.

Der 32-jährige Mann aus Karlsruhe war aufgrund von in einem gesondert geführten Ermittlungsverfahren gewonnenen Erkenntnissen in den Fokus der Beamten des Drogendezernats geraten. Bei einer Wohnungsdurchsuchung stellten die Ermittler etwa zwei Kilogramm Cannabis, mehrere Duzend Ecstasy-Tabletten sowie knapp 30 Gramm Kokain sicher. Des Weiteren wurden eine Schreckschusswaffe, ein Teleskopschlagstock, mehrere Messer sowie Pfeffersprays aufgefunden.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Dennis Krull, Polizeipräsidium Karlsruhe

