POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrer fährt Kleinkind an und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Nach einem Unfall zwischen einem noch unbekannten Radfahrer und einem Kleinkind am Donnerstagvormittag an der Alb nahe des Entenfangs ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht und sucht nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Fahrradfahrer gegen 10:40 Uhr zwischen Entenfang und Mühlburger Feld an der Alb entlang. Nachdem der Mann eine Brücke überquerte und rechts abbog, stieß er mit einem 1-jährigen Jungen zusammen, welcher in einer Gruppe auf dem Fußgänger-und Radweg lief. Anschließend fuhr der Radfahrer offenbar über das Bein des am Boden liegenden Jungen. Der Unfallverursacher bemerkte den Unfall zwar und hielt an, setze seine Fahrt kurz darauf jedoch in Richtung Günter-Klotz-Anlage fort. Das Kind erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde an der Unfallstelle vom alarmierten Rettungsdienst versorgt. Eine Einlieferung in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

Den flüchtigen Radfahrer beschrieben Zeugen als einen etwa 70-jährigen Mann mit kräftiger Statur. Er habe weiße Haare und einen weißen Schnurrbart gehabt und sei mit einem beigen Mantel bekleidet gewesen.

Zeugen, die Angaben zu dem geflüchteten Fahrradfahrer oder dessen Fahrrad machen können, werde gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 mit der Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

