Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - In Firmenwagen eingedrungen

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld-Erle, Steinstraße;

Tatzeit: zwischen 02.03.2023, 18.00 Uhr, und 03.03.2023, 07.15 Uhr;

In der Nacht zum Freitag haben Diebe in Raesfeld-Erle mehrere Baumaschinen aus einem Firmenwagen gestohlen. Das Geschehen ereignete sich an der Steinstraße. Die Täter hatten sich mit Gewalt an einer Tür des Fahrzeugs zu schaffen gemacht, um ins Innere zu gelangen. Zur Tatbeute zählen zwei Stemmhammer, ein Trennschleifer und ein Akkubohrer, allesamt der Marke Bosch, ein Trennschleifer und ein Staubsauger, beides der Marke Hilti, sowie ein Teppichstripper. Um Hinweise bittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell