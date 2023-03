POL-BOR: Gronau-Epe - Unter Alkoholeinfluss von der Straße abgekommen

Gronau (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Gronauer Straße; Tatzeit: 04.03.2023, zwischen 11.00 Uhr und 11.15 Uhr; Böse Überraschung an der Kasse: Als die Kundin eines Verbrauchermarktes am Samstag in Gronau-Epe ihren Einkauf bezahlen wollte, lag ihr Portemonnaie nicht mehr in ihrer Tasche - diese hatte sie in ihren Einkaufswagen gestellt gehabt. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen 11.00 Uhr und 11.15 Uhr in einem ...

mehr