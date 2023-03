POL-OG: Offenburg, Zell-Weierbach - Polizist angegangen und verletzt

Offenburg (ots) - Nach einer Bargeldabhebung wurde am Freitag vergangener Woche ein Mann Opfer eines Trickdiebstahles und musste in der Folge den Verlust eines fünfstelligen Betrages verschmerzen. Der Mann parkte am Morgen sein Auto vor der Bank in der Okenstraße und hob den Betrag in dem Geldinstitut ab. Dabei wurde er offenbar schon von den unbekannten Tätern beobachtet. Nach wenigen Minuten Fahrt bemerkte das Opfer, ...

mehr