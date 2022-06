Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Dachstuhlbrand eines leerstehenden Wohnhauses

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Dachstuhlbrand an einem Wohnhaus in der Eichendorffstraße in Renningen rückten am Montagmorgen gegen 08:55 Uhr neun Fahrzeuge sowie 44 Einsatzkräfte der beiden Freiwilligen Feuerwehren Renningen und Leonberg aus. An der Brandörtlichkeit mussten die Einsatzkräfte zur Brandbekämpfung auch einen Teil des Daches abdecken, um den Brand löschen zu können. Mutmaßlich könnte in dem leerstehenden Wohnhaus, in dem derzeit Renovierungsarbeiten durchgeführt werden, ein technischer Defekt einer Lampe ursächlich für den Brand gewesen sein. Ein 45-Jähriger, der während der Brandentstehung Vorbereitungen für die nächsten anstehenden Arbeiten im Wohnhaus traf, wurde durch die Rauchentwicklung leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

