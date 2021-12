Polizei Mettmann

POL-ME: Messerangriff an der Benrather Straße: Polizei fasst Tatverdächtigen - Hilden

Leverkusen - 2112069

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Dienstagnachmittag (14. Dezember 2021) hat ein Mann auf der Benrather Straße in Hilden einen 25-jährigen Hildener mit einem Messer angegriffen. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen - einen 23-jährigen Langenfelder - im Rahmen der Fahndung in Leverkusen widerstandslos festnehmen.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen waren aus bislang noch ungeklärter Ursache zwei untereinander bekannte Männer vor einer Gaststätte an der Benrather Straße in Streit geraten. Der verbale Streit eskalierte dann darin, dass einer der beiden Männer - ein 23-jähriger Langenfelder - mit einem Messer (ähnlich Machete) auf den anderen - einen 25-jährigen Hildener einstach.

Anschließend fuhr der Angreifer mit einem Auto vom Tatort davon. Anwohner und weitere Zeugen kümmerten sich um den an der Brust verletzten Hildener und alarmierten die Rettungskräfte sowie die Polizei. Die Rettungskräfte der Hildener Feuerwehr waren sehr schnell am Einsatzort und brachten den 25-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, wo im späteren Verlauf festgestellt wurde, dass die Verletzungen glücklicherweise nur oberflächlich waren und keine Lebensgefahr bestand.

Unterdessen fahndete die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem flüchtigen Täter. Erste Ermittlungen deuteten schnell daraufhin, dass der Mann möglicherweise nach Leverkusen geflüchtet sein könnte. Tatsächlich konnte der Tatverdächtige hier in seinem Auto gegen 16:20 Uhr von Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Köln angetroffen und widerstandslos festgenommen werden.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass der bereits erheblich polizeilich in Erscheinung getretene Tatverdächtige erst vor kurzem aus einer psychiatrischen Einrichtung entlassen worden war.

Gegen ihn wurde nach Prüfung der zuständigen Staatsanwaltschaft in Düsseldorf ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Aktuell befindet sich der 23-Jährige noch im Polizeigewahrsam. Derzeit wird noch geprüft, ob der Mann einem Haftrichter vorgeführt wird, oder zwangsweise in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen wird.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell