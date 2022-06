Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Zwei Fahrzeuge aufgebrochen und Kompletträdersätze entwendet

Ludwigsburg (ots)

Auf zwei Kompletträdersätze hatten es bislang unbekannte Täter am Sonntag zwischen 05:00 Uhr und 15:50 Uhr auf einem Parkplatz eines Autohauses in der Zeppelinstraße in Herrenberg abgesehen. Hierzu schlugen sie an zwei geparkten Fahrzeugen der Marke Audi jeweils eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zugriff auf das Fahrzeuginnere. In den beiden angegangenen Fahrzeugen lagerte im Fahrzeuginneren jeweils ein Kompletträdersatz, den die Täter anschließend entwendeten. Zudem beschädigten sie bei der Tatbegehung zwei neben den Audis geparkte Fahrzeuge. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 1.500 Euro, der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Herrenberg unter Tel. 07032 2708-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell