POL-KA: (KA) Waldbronn - Eine Person durch Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstagmittag ereignete sich in Waldbronn ein Verkehrsunfall bei dem eine Verkehrsteilnehmerin schwer verletzt wurde.

Gegen 15:20 Uhr missachtete offenbar ein 47-jähriger Fahrer eines Transporters an der Straßenkreuzung Grünwettersbacher Straße / Leopoldstraße die Vorfahrt einer 54-jährigen Autofahrerin. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Durch den Zusammenstoß erlitt die Autofahrerin schwere Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

