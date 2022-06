POL-DO: Erhebliche technische Mängel: Polizei stoppt rollende Lebensgefahr

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0703 Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund. Am Morgen des heutigen Tages (24. Juni) ist es in Hamm zu einem Tötungsdelikt gekommen. Eine Frauenleiche wurde im Bereich des Mitteldamms am Tibaum aufgefunden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird von Fremdverschulden ausgegangen. Eine Mordkommission der Polizei Dortmund hat die Ermittlungen übernommen. Eine Obduktion des Leichnams soll kurzfristig veranlasst ...

