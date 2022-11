Polizei Braunschweig

POL-BS: Unbekannte sprengen Geldautomaten in Salzgitter

Braunschweig (ots)

In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Selbstbedienungsbereich einer Bankfiliale im Wildkamp in Salzgitter Lebenstedt. Kurze Zeit später kam es zu einer Explosion, bei der zwei Geldautomaten erheblich beschädigt wurden. Die Unbekannten flüchteten mit ihrer Beute in einem dunklen Audi. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Flüchtigen nicht mehr gefasst werden. Nach erfolgter Spurensicherung hat die Zentrale Kriminalinspektion Braunschweig die Ermittlungen aufgenommen.

Bei dem Verbrechen wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Haben Sie zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht oder in den umliegenden Ortschaften ein schnell fahrendes, mutmaßlich hochmotorisiertes, Fahrzeug wahrgenommen?

Hinweise nimmt die Polizei Braunschweig unter der Rufnummer 0531-476-0 oder Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell