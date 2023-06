Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Drei Verletzte bei Unfall im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, gegen 13:30 Uhr, war ein 21-jähriger Autofahrer aus Bottrop auf der Horster Straße in Richtung Bottroper Innenstadt unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 47-jähriger Autofahrer aus Dorsten auf der Braukstraße (B224) in Richtung Essen. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Das Auto des 21-Jährigen schleuderte dabei gegen eine Leitplanke. Bei dem Unfall wurde der 52-jährige Beifahrer des 21-Jährigen schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gefahren.

Der 47-Jährige und seine 19-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit - sie wurden abgeschleppt. Bei dem Unfall entstand etwa 15.000 Euro Sachschaden.

Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell