POL-RE: Bottrop: Zeugen nach Raubdelikt in der Innenstadt gesucht

Recklinghausen (ots) - 2.500 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer nach einem Unfall an der Buschstraße. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag wurde der geparkte, schwarze VW Golf beschädigt. Das Fahrzeug stand an der Straße in einer Parkbucht. Der Schaden ist an der Fahrerseite erkennbar. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht ...

