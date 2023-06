Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: 15-Jähriger entwendet in Haltern am See Traktor

Recklinghausen (ots)

Am 11.06.2023 um 10:41 Uhr entwendete ein 15-Jähriger aus Haltern am See einen Traktor und entfernte sich mit diesem in unbekannte Richtung. Erst gegen 12:50 Uhr wurde dies der Polizei Recklinghausen mitgeteilt. Durch Zeugen wurde bekannt, dass der 15-Jährige geäußert hat, dass er nicht mehr nach Hause zurückkehren möchte. Umfassende Fahndungsmaßnahmen unter Einbeziehung mehrerer Funkstreifenwagen und der Polizeifliegerstaffel wurden initiiert. Der 15-Jährige konnte um 14:05 Uhr schlussendlich durch den ebenfalls suchenden Vater aufgegriffen werden. Der Traktor verblieb unbeschädigt.

