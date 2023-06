Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Dorsten

In der Nacht zu Freitag (ca. 02:30 Uhr) hebelten unbekannte Täter die Notausgangstür zu einem Ladenlokal an der Erler Straße auf. Sie öffneten eine gesicherte Schublade. Ob die Täter Beute machen konnten ist unbekannt. Das Gebäude wird durch eine Videokamera gesichert. Auf den Aufnahmen sind mutmaßlich zwei Täter zu erkennen. Die beiden Männer konnten nur knapp beschrieben werden: beide mit Handschuhen und Mundschutz, einer mir einem hellen Kapuzenoberteil der andere mit einem dunkeln Kapuzenoberteil bekleidet.

Marl

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 01:00 Uhr, warfen Unbekannte die Scheibe zu einem Kiosk an der Kampstraße mit einem Gullydeckel ein. Aus dem Ladenlokal nahmen die Täter Tabakwaren mit. Hinweise zu den Tätern oder deren Fluchtrichtung liegen nicht vor. Der Einbruch konnte mit einer Videokamera aufgezeichnet werden.

Recklinghausen

In mindestens sieben Gartenhäuser sind unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch an der Kirchhofstraße eingebrochen. Die Täter nahmen Elektrogeräte, Werkzeuge und Gartenzubehör mit. Teilweise konnten aber noch keine Angaben zur Beute aus der Kleingartenanlage gemacht werden. Vor Ort konnten Gegenstände sichergestellt werden, die möglicherweise den Tätern gehören. Die Ermittlungen dauern an.

Am Donnnerstagmorgen, gegen 07:00 Uhr, brach ein Unbekannter im Bereich der Innenstadt (Kunibertistraße) in ein Mobilfunkgeschäft ein. Mit einem Pflasterstein warf er die Zugangstür ein. Anschließend nahm er Mobiltelefone aus dem Ladenlokal mit und flüchtete. Personenbeschreibung: männlich, 20-30 Jahre alt, normale Statur, dunkle Jacke, Jeans, weiße Sportschuhe

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

