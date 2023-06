Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Einen Schaden von etwa 2.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Autofahrer am Mittwoch an einem geparkten Ford Fusion. Der Wagen stand an der Lippestraße. Die genaue Unfallzeit liegt zwischen 6 Uhr und 17.30 Uhr. Nähere Angaben zum Unfallverursacher liegen nicht vor.

Am Donnerstagnachmittag hinterließ ein unbekannter Fahrer eines schwarzen SUVs mit einem weißen Anhänger einen Schaden von etwa 3.000 Euro an einer Laterne und zwei Verkehrszeichen auf dem Bruchweg. Der Fahrer kann nicht näher beschrieben werden. An der Rückseite des Anhängers befand sich ein schwarzer Aufdruck, mit weißer Schriftfarbe. Der unbekannte Fahrer war um 16 Uhr auf dem Bruchweg in Richtung Süden unterwegs, als die Verkaufsklappe des Anhängers plötzlich aufsprang und dabei die Laterne und die Pfosten beschädigte. Die genaue Unfallörtlichkeit befindet sich etwa in Höhe des Kreisverkehrs zum Hohenhorster Weg. Der Unbekannte hielt im Anschluss kurz an und fixierte die offene Klappe mit einem Gurt, bevor er in Richtung Gewerbegebiet einfach weiterfuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Bottrop

Im Wendehammer an der Scharnhölzstraße beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer am Dienstag (04.00 Uhr - 16.20 Uhr) einen braunen BMW X3. Der Unfallverursacher entfernte sich von dort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden beträgt ca. 2.000 Euro.

Waltrop

Am Mittwoch wurde ein Schaden von schätzungsweise 4.500 Euro an einem geparkten Nissan Juke verursacht. Das Auto stand zwischen 14 Uhr und 23.40 an der Bahnhofstraße. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Castrop-Rauxel

Ein Unbekannter beschädigte, in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmittag, einen schwarzen VW Golf. An dem Wagen wurde ein Schaden von etwa 2.500 Euro verursacht. Geparkt war das Auto auf der Ackerstraße.

Haltern am See

Schätzungsweise 3.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Autofahrer an einem geparkten Citroen C4 Aircross. Das Auto stand zwischen Montag (15 Uhr) und Donnerstag (15 Uhr) an der Rekumer Straße.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell