POL-RE: Oer-Erkenschwick/Dortmund: Die vermisste 14-Jährige ist wieder zurück - Fahndung beendet

Recklinghausen (ots) - Am Donnerstag verletzte sich ein 13-Jähriger aus Herten bei einem Unfall leicht, als er gegen 13.50 Uhr mit einem Auto zusammenstieß. Der Junge war auf der Herner Straße in Richtung A2 unterwegs und bog dann auf die Straße Am Handweiser ab. Laut Zeugenaussagen kollidierte er dabei mit dem Auto des 39-jährigen Recklinghäusers, der auf die Herner Straße abbiegen wollte und gerade angefahren ...

mehr