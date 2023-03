Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fanbrief vor dem Derby

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen hat zusammen mit der Polizei Dortmund einen Fanbrief vor dem Derby am kommenden Samstag, 11. März 2023, 18.30 Uhr, veröffentlicht.

Liebe Fans des FC Schalke 04,

Liebe Fans von Borussia Dortmund,

am Samstag, 11. März 2023, 18:30 Uhr, steht das Revierderby zwischen dem FC Schalke und Borussia Dortmund in Gelsenkirchen an. Ein hoffentlich toller Fußballabend, bei dem neben der sportlichen Rivalität der Respekt im Vordergrund stehen soll, eine friedliche Veranstaltung für alle Besucherinnen und Besucher. Unterstützen Sie Ihren Verein lautstark und emotional, aber bitte ohne andere zu diffamieren!

Uns ist es wichtig, dass wir alle einen friedlichen Fußballabend erleben. Wir unterscheiden nur zwischen friedlichen und gewaltbereiten Besuchern, nicht nach Vereinsfarben. Die Polizei wird zu jeder Zeit entschlossen und konsequent gegen Gewalttäter vorgehen. Entsprechende Verstöße werden von uns konsequent geahndet.

Gleiches gilt für Pyrotechnik. Das Abbrennen von Pyrotechnik ist verboten! Dies wird von uns ebenfalls konsequent verfolgt! Sie gefährden damit nicht nur sich selbst, sondern auch unbeteiligte Fans.

Beachten Sie bitte unsere Hinweise zur An- und Abreise am Spieltag. Gästefans, die mit dem Zug anreisen, werden vom Hauptbahnhof Gelsenkirchen mit Konvoi-Bussen zum Stadion gebracht. Bitte nutzen Sie diese. Mit diesen Bussen geht es nach Spielende auch wieder zurück zum Bahnhof.

Am Spieltag wird kein Alkohol im Stadion ausgeschenkt.

Auf Grundlage einer Allgemeinverfügung der Stadt Gelsenkirchen ist zudem ein Glas- und Dosenverbot im Bereich südlich des Hauptbahnhofs verhängt worden.

Für die mit der Bahn an- und abreisende Fans von Borussia Dortmund steht in einem Parkhaus am Süd-Ausgang des Hauptbahnhofs eine Toilettenanlage zur Verfügung. Wir bitten, diese auch zu benutzen.

WICHTIG für Autofahrer! Beachten Sie, dass die A43 am Spieltagswochenende (10.-13. März 2023) zwischen der Anschlussstelle Herne-Eickel und dem Autobahnkreuz Recklinghausen wegen Bauarbeiten in beide Richtungen gesperrt wird! Stadionbesucher, die aus Richtung Wuppertal anreisen, sollten schon frühzeitig die Fahrt nach Gelsenkirchen antreten. Doch auch wenn Sie aus Richtung Münster kommen, rechnen Sie bitte ein entsprechendes Verkehrsaufkommen bei Ihrer Zeitplanung ein. Auch beim Anreiseverkehr über die A2 sowie der A40 muss mit Stau und einer entsprechend verzögerten Anreise gerechnet werden, da hier (sowie über die A45) der Verkehr von der A43 umgeleitet wird.

Nutzen Sie bei Ihrer Anreise mit dem privaten Fahrzeug über die A2 die Autobahnabfahrt "Herten". Sollten Sie über die A42 aus Richtung Dortmund anreisen, nutzen Sie bitte die Abfahrten "Herne-Crange" oder "Herne-Wanne" und folgen Sie dort der Beschilderung Gelsenkirchen und/oder Veltins Arena.

Für Privatfahrzeuge der Gästefans stehen Parkmöglichkeiten an den Parkplätzen P7, E1 und E2 unmittelbar an der VELTINS-Arena zur Verfügung. Reisebusse nutzen bitte den Parkplatz "Gelsenwasser" (Zufahrt von der Willy-Brandt-Allee). Der Einlass Süd steht ausschließlich für Inhaber von Stehplatzkarten (Block V+W) zur Verfügung. Gästefans mit Sitzplatzkarten für die Blöcke U, S1, 55 bis 66 nutzen den Einlass Ost 2. Fußläufig gelangen Gästefans vom Gästeparkplatz über den Berni-Klodt-Weg direkt zum Eingang Tor Ost 2. Karteninhaber für die Blöcke V und W biegen auf halber Strecke vom Berni-Klodt-Weg nach links auf den Hermann-Eppenhoff-Weg ab. Nach 100 m befindet sich rechtsseitig der Einlass Süd zu den Stehplatzblöcken V und W. Bitte planen Sie entsprechende Wartezeiten bei den Einlasskontrollen ein. Aufgrund der zu erwartenden Wartezeiten, raten wir Ihnen, rechtzeitig am Stadion zu sein.

Aktuelle Informationen erhalten Sie am Spieltag über unsere Social Media-Kanäle auf Facebook unter "Polizei NRW Gelsenkirchen" sowie über unseren Twitter-Kanal "Polizei NRW GE" (@polizei_nrw_ge).

Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise und einen sportlich-friedlichen Aufenthalt in Gelsenkirchen.

Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel!

Ihre Polizei Gelsenkirchen

Ihre Polizei Dortmund

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell