Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unfallflucht mit verletztem Dorstener - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem flüchtigen Fahrer machen können, der am Mittwoch, gegen 23.30 Uhr, einen 34-jährigen Fußgänger aus Dorsten auf der Straße "In der Miere" leicht verletzt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Nachdem der 34-Jährige in der Nacht auffällig laute Motorengeräusche von der Straße vernahm, ging er nachsehen. Er stand auf der Straße, als ihm ein KIA (Kleinwagen) aus Richtung Wendehammer entgegenkam. Der unbekannte Fahrer sei auf ihn zugefahren. Ein Schlenker zur Seite habe ihn jedoch nicht verschont und er wurde gestreift. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. In dem Auto hat noch eine Frau auf dem Beifahrersitz gesessen. Sie hatte schwarze Haare. Das benannte Kennzeichen aus GE(lsenkirchen) liegt als gestohlen ein. Die Ermittlungen dauern an. Ein Rettungswagen war ebenfalls vor Ort und versorgte den Verletzten. Nähere Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell