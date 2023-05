POL-F: 230526 - 0618 Frankfurt-Bockenheim: Weiterer Containeraufbruch

Frankfurt (ots) - (fue) Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Mittwoch, dem 24. Mai 2023, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 25. Mai 2023, 06.45 Uhr, in mehrere Container auf einer Baustelle in der Frankenallee ein. Nachdem sie sich gewaltsam Zugang verschafft hatten, entwendeten sie Werkzeuge wie zum Beispiel Winkelschleifer, Bohrmaschinen und Handkreissägen ...

mehr