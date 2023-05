Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230526 - 0617 Frankfurt-Gallus: Baucontainer aufgebrochen

Frankfurt (ots)

(fue) Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Mittwoch, dem 24. Mai 2023, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 25. Mai 2023, 06.45 Uhr, in mehrere Container auf einer Baustelle in der Frankenallee ein.

Nachdem sie sich gewaltsam Zugang verschafft hatten, entwendeten sie Werkzeuge wie zum Beispiel Winkelschleifer, Bohrmaschinen und Handkreissägen der Marken Hilti, Makita und Bosch sowie Arbeitsbekleidung und Funkgeräte der Marke Midland. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf mehr als 10.000 EUR beziffern.

Die Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich mit ihr unter der Telefonnummer 069-75510400 in Verbindung zu setzen.

