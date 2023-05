POL-F: 230525 - 0614 Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) - (fue) Ein 10-jähriger Junge war am Mittwoch, den 24. Mai 2023, gegen 18.20 Uhr, zu Fuß unterwegs durch die Waldecker Straße. In Höhe der Hausnummer 19 wurde er mit Pfefferspray besprüht und um sein Smartphone, ein Apple iPhone 11, beraubt. Die beiden unbekannten Täter flüchteten anschließend mit einem weißen E-Scooter in unbekannte Richtung. ...

