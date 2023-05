POL-F: 230525 - 0612 Frankfurt-Dornbusch: Farbbeutelwurf auf Generalkonsulat

Frankfurt (ots) - (dr) Polizeibeamte des 10. Reviers konnten am gestrigen Dienstag (23. Mai 2023) in einer Schwanheimer Wohnung eine Indoor-Plantage ausheben und mehrere Cannabispflanzen samt Equipment sicherstellen. Nach einem Zeugenhinweis begaben sich die entsandten Streifenteams gegen 15:30 Uhr in die Geisenheimer Straße, in der sie Cannabisgeruch wahrnehmen ...

mehr