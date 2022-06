Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der Berufsschule - Polizei sucht flüchtigen Unfallverursacher und Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (01.06.2022) ist es auf dem Parkplatz der Berufsschule in der Straße "An der Berufsschule" zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte sich der Unfall in der Zeit zwischen Dienstag, 31.05.2022, 16:30 Uhr und Mittwoch, 01.06.2022, 06:00 Uhr ereignet haben.

Ein bisher noch unbekannter Fahrzeugführer ist mit seinem Fahrzeug gegen einen Stabmattenzaun gefahren.

Der Schaden an den Zaunelementen wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen bittet um Zeugenhinweise, die zum Tatzeitraum in unmittelbarer Nähe zum Parkplatz der Berufsschule verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell