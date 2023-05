POL-F: 230524 - 0609 Frankfurt-Zeilsheim: Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots) - (fue) Am Montag, den 22. Mai 2023, gegen 12.20 Uhr, stieg ein 84-jähriger Mann an der Haltestelle Marbachweg aus der U-Bahn der Linie 5 aus. Danach ging er zu Fuß durch den Marbachweg, bis in Höhe der Hausnummer 254. Dort wurde er von einem unbekannten Täter umgestoßen und um seine über der Schulter getragene Tasche beraubt. Darin befanden sich u.a. seine Personalpapiere und der Führerschein. Der ...

