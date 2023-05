Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230523 - 0607 Frankfurt - Eckenheim: Raubstraftat

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 22. Mai 2023, gegen 12.20 Uhr, stieg ein 84-jähriger Mann an der Haltestelle Marbachweg aus der U-Bahn der Linie 5 aus. Danach ging er zu Fuß durch den Marbachweg, bis in Höhe der Hausnummer 254. Dort wurde er von einem unbekannten Täter umgestoßen und um seine über der Schulter getragene Tasche beraubt. Darin befanden sich u.a. seine Personalpapiere und der Führerschein. Der Täter flüchtete in Richtung des Hauptfriedhofes. Der Geschädigte wurde im Nachgang durch die Besatzung eines Rettungswagens untersucht, wies jedoch augenscheinlich keine Verletzungen auf.

Täterbeschreibung:

25-30 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Dünne Erscheinung, dunkel gekleidet.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069-75551499 mit der Frankfurter Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell