POL-F: 230522 - 0605 Frankfurt-Flughafen: Mann uriniert an Zaun

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 29-jähriger Autofahrer suchte sich am heutigen Montag, den 22. Mai 2023, den falschen Ort am Flughafen aus, um sich und seine Blase zu erleichtern. Als ihn ein Polizeibeamter bemerkte, rechnete der überraschte Mann wohl nicht damit, das Auto stehen lassen zu müssen.

Gegen 10.30 Uhr hielt ein Mercedes in der Zufahrt der Polizeidirektion Flughafen. Die Fahrertür ging auf, ein Mann stieg aus und begab sich zur Umzäunung des Polizeigeländes. An dieser begann er nun zu urinieren, was auch einem aufmerksamen Beamten der Polizeiwache nicht entging. Dieser beobachtete den "Wildpinkler" über eine Sicherheitskamera und begab sich nach draußen an den Zaun, um den in flagranti ertappten Mann auf sein Fehlverhalten anzusprechen. Doch damit nicht genug.

Zum Pech des 29-jährigen stellte sich bei der weiteren Überprüfung auf der Wache heraus, dass er seit beinahe drei Jahren nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dies hatte zur Folge, dass der Mann das Auto stehen lassen musste und der Bruder, den er eigentlich am Terminal in Empfang nehmen sollte, den Pkw bei der Polizei abholen musste.

Den 29-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Darüber hinaus muss sich der Bruder als Halter des Fahrzeuges wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

