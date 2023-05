POL-F: 230522 - 0602 Frankfurt-Bergen-Enkheim: Karambolage auf der Landstraße

Frankfurt (ots) - (th) In der Nacht von Samstag (20. Mai 2023) auf Sonntag (21. Mai 2023) kam es zwischen 01.50 Uhr und 02.50 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt, die in Frankfurt am Main begann, und in Wiesbaden endete. Gegen 01.50 Uhr fiel einer Polizeistreife im Bereich der Hanauer Landstraße in Frankfurt am Main ein Audi A 6 auf, aus dessen geöffnetem Schiebedach eine Person kletterte. Als das Fahrzeug einer Kontrolle ...

