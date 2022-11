Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Unbekannter greift bei Schlägerei ein

Bundespolizei sucht Helfer

München (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (10.November) kam es am Münchner Hauptbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Als einer am Boden lag und der Andere ihn weiter traktierte, schritt ein bisher Unbekannter ein und unterband weitere Tätlichkeiten. Gegen 5 Uhr morgens gerieten ein 20-jähriger Äthiopier und ein 48-jähriger Iraker im Zwischengeschoss des Münchner Hauptbahnhofes in eine Auseinandersetzung, in deren Verlauf sie sich gegenseitig angriffen. Vor Mc Donalds ging der wohnsitzlose Iraker zu Boden, wo sein Widersacher, der in München wohnhaft ist, weiter auf ihn einwirkte. Ein bislang unbekannter Dritter zog den Äthiopier von dem Mann herunter und verhinderte so wohlmöglich Schlimmeres. Er entfernte sich anschließend jedoch vom Tatort. Alarmierte Beamte der Bundespolizei konnten die Schläger festnehmen. Gegen sie wird wegen Körperverletzung bzw. gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Beide Männer waren zum Tatzeitpunkt alkoholisiert.

Der Helfer sowie mögliche andere Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter 089 515550 1111 zu melden.

