Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt 50.000 Euro wegen des Verdachtes der Geldwäsche

Bild-Infos

Download

Aachen - Rothenbach - Heinsberg (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Mittwochabend einen 38-jährigen Deutschen am ehemaligen Grenzübergang in Rothenbach/Kreis Heinsberg wegen des Verdachtes der Geldwäsche vorläufig festgenommen.

Der 38-Jährige hatte in seinem Fahrzeug über 50.000,- Euro in Bargeld versteckt gehabt. Bei der Kontrolle gab er bei den Beamten an, Fahrzeuge kaufen zu wollen. Auf Nachfrage beim Zoll war das Geld aber nicht angemeldet gewesen.

Ein im Anschluss durchgeführter Drogenschnelltest zeigte den Kontakt mit Kokain an. Jedoch konnte ein später eingesetzter Drogenspürhund der Kreispolizeibehörde Heinsberg keine Betäubungsmittel im Fahrzeug auffinden.

Das Geld wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Für die weiteren Ermittlungen wird der Vorgang von der Bundespolizei an die Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll beim LKA NRW übergeben. Sollte sich der Verdacht der Geldwäsche bestätigen, wird der 38-Jährige sich vor der Justiz verantworten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell