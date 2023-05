POL-F: 230522 - 0604 Frankfurt - Innenstadt: Polizei Frankfurt feiert den Diversity Day auf der Konstablerwache

Frankfurt (ots) - (di) Drei beschädigte Fahrzeuge und drei Leichtverletzte waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich gestern Mittag (21. Mai 2023) auf der Landesstraße 3209 in der Gemarkung Bergen-Enkheim zugetragen hat. Zwei BMW sowie ein Mercedes fuhren gegen 14:00 Uhr auf der L3209 aus Richtung Frankfurt kommend in Richtung Maintal. In Höhe des ...

mehr