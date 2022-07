Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bargeld und Laptop bei Einbruch erbeutet

Gummersbach (ots)

Unbekannte brachen zwischen Mittwoch (20. Juli) und Donnerstag (21. Juli) in ein Geschäft in der "Alte Rathausstraße" ein. In der Tatzeit zwischen 19.15 Uhr und 9.30 Uhr verschafften die Einbrecher sich Zutritt zu dem Geschäft und nahmen Bargeld und einen Laptop mit. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell