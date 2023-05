Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230525 - 0613 Frankfurt-Dornbusch: Raubstraftat - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 10-jähriger Junge war am Mittwoch, den 24. Mai 2023, gegen 18.20 Uhr, zu Fuß unterwegs durch die Waldecker Straße. In Höhe der Hausnummer 19 wurde er mit Pfefferspray besprüht und um sein Smartphone, ein Apple iPhone 11, beraubt. Die beiden unbekannten Täter flüchteten anschließend mit einem weißen E-Scooter in unbekannte Richtung. Der 10-Jährige erlitt eine Augenreizung, musste mit einem RTW in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er ambulant behandelt wurde.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter: 12-14 Jahre alt, nordafrikanisches Erscheinungsbild. Trug einen schwarzen Trainingsanzug der Marke Nike und eine schwarze Baseballmütze. 2. Täter: 12-14 Jahre alt, trug eine Kappe der Marke Gucci.

Die Frankfurter Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem 12. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511200 in Verbindung zu setzen.

