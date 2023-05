Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230526 - 0615 Frankfurt-Sachsenhausen: Personenkontrolle

Frankfurt (ots)

(di) Eine Personenkontrolle in Sachsenhausen wurde gestern Mittag (25. Mai 2023) einem 21-Jährigen zum Verhängnis. Die Beamten stellten bei dem Mann sowie in seiner Wohnung Drogen sicher und beschlagnahmten Bargeld.

Der 21-Jährige fiel den Beamten zunächst gegen 12:45 Uhr in Höhe des Affentorplatzes durch seine Fahrweise mit einem Elektro-Tretroller auf. Doch bevor die Beamten den 21-Jährigen anhalten konnten, stellte dieser den Roller ab und lief in verschiedene Richtungen, ohne ein konkretes Ziel zu verfolgen. Zuletzt versuchte er den Beamten vorzutäuschen, Gast einer Lokalität zu sein, indem er sich auf die dortigen Stühle setzte und sich unscheinbar verhielt.

Doch das hielt die Beamten nicht davon ab, auf ihn zuzugehen. Als die Beamten den 21-Jährigen ansprachen, trat dieser zunächst zu Fuß die Flucht an. Die Flucht dauerte jedoch nicht lange an. Die Beamten hielten ihn unweit an und stellten schnell den Grund für das Verhalten fest. Der 21-Jährige hatte gut 100 Gramm Haschisch sowie eine geringe Menge Marihuana einstecken.

Die Justiz folgte dem Antrag der Polizisten, die Wohnung des jungen Mannes genauer unter die Lupe zu nehmen. Auch hier hatten die Beamten den richtigen Riecher. Der 21-Jährige bunkerte in seiner Wohnung nochmal gut 750 Gramm Marihuana, knapp 150 Gramm Haschisch sowie szenetypische Utensilien. Weiterhin wurden mehrere tausend Euro Bargeld sichergestellt, bei denen der Verdacht besteht, dass diese aus Btm-Geschäften stammen.

Der 21-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun wegen des Verdachts des illegalen Handels von Cannabis in nicht geringer Menge verantworten. Doch nicht nur das. Es besteht zudem der Verdacht, dass der junge Mann zuvor den Elektro-Tretroller unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren hat.

