POL-F: 230526 - 0616 Frankfurt-Höchst: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen - Auto sichergestellt

Frankfurt (ots)

(dr) Zivilfahnder des 17. Reviers haben in der Nacht zu Freitag (26. Mai 2023) einen Raser aus dem Verkehr gezogen, der sich in Höchst ein illegales Autorennen mit zwei weiteren Verkehrsteilnehmern lieferte.

Die Beamten befanden sich gegen 01.05 Uhr in Höhe der Höchster-Farben-Straße / Ecke Leunastraße, als sich zwei Autofahrer und ein Motorradfahrer nach einer Rotlichtphase gemeinsam in Richtung Sindlingen bewegten und nach rund 50 Metern wieder zum Stehen kamen. Nach kurzer Verständigung ließen die Fahrer die Motoren aufheulen und beschleunigten auf der zweispurigen Fahrbahn in Richtung Sindlingen. Die Streife nahm umgehend die Verfolgung des Trios auf, das teilweise mit über 150 km/h mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs war. Eines der Fahrzeuge, ein weißer VW Golf, sowie das Motorrad bogen schließlich nach rechts in die Straße Pfaffenwiese ab und entkamen in unbekannte Richtung. Der dritte Beteiligte, welcher mit einem Mercedes AMG fuhr, hielt kurz darauf am Fahrbahnrand an und konnte von den Beamten vorläufig festgenommen werden.

Das Auto des 26-jährigen Mannes sowie dessen Führerschein wurden sichergestellt. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

