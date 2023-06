POL-RE: Waltrop: Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Recklinghausen (ots) - Ein 41-jähriger Lkw-Fahrer aus Polen bog am Mittwoch von der Dorstener Straße auf die Breite Straße ab. Dabei kollidierte er mit dem Auto eines 73-jährigen Marlers, der auf der Westerholter Straße in Richtung Dorsten unterwegs war. Der Marler erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Wagen wurde abgeschleppt. Insgesamt war ein Schaden von schätzungsweise 15.500 ...

mehr