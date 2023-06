Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Auffahrunfall mit einer Verletzten und Verkehrsstau

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde eine 25-jährige Beifahrerin aus Borken bei einem Auffahrunfall auf der Friedrich-Ebert-Straße leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung zur Rudolf-Diesel-Straße. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Aufgrund des Unfalls staute sich der Verkehr bis zum Ende der Unfallaufnahme.

Eine 23-jährige Autofahrerin war um 14.30 Uhr dem vorausfahrenden Auto einer 58-jährigen Frau aus Datteln an der Ampel aufgefahren. Dabei erlitt die 25-jährige Beifahrerin der 23-Jährigen leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 13.000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die 23-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

