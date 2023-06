POL-RE: Haltern am See: Sprengung eines Geldautomaten

Recklinghausen (ots) - Dorsten Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Wulfener Grundschule am "Großen Ring" ein. Hier durchwühlten sie drei Klassenräume und erbeuteten Gummibärchen, Radiergummis und Bleistifte. Sie entkamen unerkannt. Waltrop Zwischen Dienstag (16 Uhr) und Mittwoch (8.50 Uhr) waren Diebe auf der Elbinger Straße ...

mehr