Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.04.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Untergriesheim: Unfall mit Polizeifahrzeug - 1 Verletzter

20.000 Euro Sachschaden und eine leicht verletzte Person sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls vom Dienstagabend. Gegen 17.40 Uhr befuhr ein 64-Jähriger mit seinem PKW die Landesstraße 1096 von Untergriesheim in Richtung Herbolzheim. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem technischen Defekt an seinem Fahrzeug, wodurch sich die Geschwindigkeit plötzlich bis zum Stillstand verringerte. Der dahinterfahrende Streifenwagen, besetzt mit zwei Beamten und zwei Diensthunden fuhr den PKW auf. Ein hinter dem Streifenfahrzeug fahrender 38-Jähriger erkannte den Unfall zu spät und fuhr mit seinem VW Passat auf den Streifenwagen hinten auf und schob diesen auf den PKW des 64-Jährigen. Der 64-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Löwenstein: Sieben Anzeigen nach Geschwindigkeitsmessungen

Durch das Polizeirevier Weinsberg wurden am 9. und 10. April vermehrt Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 39 am Parkplatz Enzwiesen durchgeführt. Von circa 470 gemessenen Fahrzeugen waren sieben Fahrzeuglenker deutlich zu schnell unterwegs und müssen mit Anzeigen bis hin zum Fahrverbot rechnen. Der Spitzenreiter wurde mit 124 km/h statt erlaubter 70 km/h gemessen.

Leingarten: Drei Fahrverbote und eine Anzeige nach Geschwindigkeitsmessungen

Bereits in der Nacht vom 6. auf den 7. April wurden durch das Polizeirevier Lauffen Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 293 bei Leingarten durchgeführt. Von circa 40 gemessenen Fahrzeugen waren vier deutlich zu schnell und müssen mit Anzeigen rechnen. Ein Fahrzeuglenker war mit über 42 km/h zu schnell unterwegs und muss die kommenden Monate vermutlich zu Fuß gehen.

Heilbronn: Knapp 15.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Auf der Kreisstraße 9564 kam es an der Kreuzung Neckartalstraße und Neue Straße am Dienstagnachmittag zu einem Unfall mit vier Fahrzeugen. Gegen 15.50 Uhr fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Ford Transit auf drei bis zum Stillstand abbremsende Fahrzeuge auf und schob diese dadurch ineinander. Durch den Unfall wurde niemand verletzt, die linke Abbiegerspur musste allerdings für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Der Schaden an allen Fahrzeugen beläuft sich auf geschätzte 15.000 Euro.

Heilbronn: Nach Unfall abgehauen

Auf 2.000 Euro Sachschaden bleibt ein 82-Jähriger nun sitzen, wenn der Verursacher nicht gefunden wird. Nachdem zwischen dem 4. und dem 10. April ein Unbekannter gegen sein Fahrzeug stieß fuhr dieser einfach weg. Die Mercedes B-Klasse des Rentners war in der Götzenturmstraße in Heilbronn abgestellt. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

Heilbronn: 10.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht- Zeugen gesucht

In der Heilbronner Austraße kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall, bei dem an einem VW Tiguan 10.000 Euro Sachschaden entstanden sind. Ein 43-Jähriger stellte seinen PKW zwischen 15.00 und 19.30 Uhr an der Austraße in Höhe der Hausnummer 34 ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, konnte er nur den gewaltigen Schaden an seinem VW feststellen, jedoch keinen Verursacher. Nun ermittelt die Polizei. Hinweise zum Täter werden beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegengenommen.

Eppingen: Diebstähle in der Eisenbahnstraße

Unbekannte entwendeten zwischen dem 7. und dem 11. April zwei Fahrräder in der Eisenbahnstraße in Eppingen. Die Fahrräder waren am Fahrradständer am Bahnhofsvorplatz mit einem Kettenschloss befestigt. Am Dienstag wurde auch ein Geldbeutel aus einem Mercedes entwendet. Der Mercedes befand sich auf dem Parkplatz eines großen Supermarkts in der Eisenbahnstraße.

Die Polizei ermittelt nun und sucht Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können. Hinweise werden vom Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegengenommen.

Eppingen: Hohen Sachschaden verursacht und abgehauen

Am Dienstagmittag kam es auf der Bundesstraße 293 zwischen Eppingen und Steppach zu einem Unfall. Ein unbekannter Fahrzeuglenker kam zwischen 11 und 12 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte auf einer Länge von circa 50 Metern mit der dortigen Leitplanke. An der Leitplanke entstand Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

Neudenau-Herbolzheim: LKW zum Umkippen gebracht und einfach weiter gefahren

Ein voll mit Steinen beladener LKW mit Anhänger kippte am Dienstagmittag auf der Landesstraße 1096 zwischen Untergriesheim und Herbolzheim um. Gegen 11.30 Uhr war der 45-jährige LKW-Fahrer in Richtung Neudenau-Herbolzheim unterwegs, als in einer langgezogenen Rechtskurve ein heller PKW zu weit auf seine Fahrspur kam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 45-Jährige nach rechts in den Grünstreifen aus, wodurch der Anhänger ins Schlingern kam und das Gespann umstürzen ließ. Der Gesamtschaden an LKW und Fahrbahn beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 13.000 Euro. Die geladenen Steine verteilten sich auf der kompletten Fahrbahn, sodass diese gesperrt werden musste.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Ilsfeld: Über 3.000 Euro Schaden nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Der VW Golf einer 52-Jährigen und ein Zaunelement einer Firma wurden am Dienstagmorgen durch einen Unbekannten beschädigt. Zwischen 7 und 11 Uhr stieß ein Unbekannter gegen den PKW und einen Zaun einer Firma in der Sälzerstraße in Ilsfeld und hinterließ insgesamt über 3.000 Euro Sachschaden.

Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnumer 01734 9920 zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Raub gesucht

Zu einem Raub, bei dem ein Mobiltelefon gewaltsam entwendet wurde, kam es am Dienstagabend in Heilbronn. Drei männliche Personen gingen im 5. OG des Parkhauses am Bollwerksturm gegen 18 Uhr auf einen 21-Järhigen los. Dieser wurde von den drei Personen geschlagen und festgehalten, bis sie ihm sein Mobiltelefon entwenden konnten. Die Täter ließen erst von dem jungen Mann ab, als eine Frau auf das Geschehen aufmerksam wurde und in das Treppenhaus hineinrief. Die drei Männer sollen zum Tatzeitpunkt in Begleitung von zwei weiblichen Personen gewesen sein.

Die Kriminalpolizei Heilbronn ermittelt nun in diesem Fall und bittet die zwei weiblichen Begleitpersonen und die Frau, die auf den Vorfall aufmerksam wurde, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Heilbronn-Böckingen: Mehrfamilienhaus in Brand geraten

Vermutlich auf Grund eines technischen Defekts geriet ein Mehrfamilienhaus in der Bachstraße in Heilbronn in Brand. Eine Anwohnerin bemerkte am Mittwoch gegen 11.20 Uhr, dass sich eine starke Rauchentwicklung im Erdgeschoss gebildet hatte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Erdgeschoss bereits im Vollbrand. Das Feuer konnte durch die Berufsfeuerwehr Heilbronn gelöscht werden. Alle Bewohner blieben unverletzt. Der entstandenen Sachschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell