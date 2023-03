Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Einbruch in Firma

Kandel (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Firma im Gewerbegebiet Horst in Kandel. Die Täter erbeuteten einen derzeit noch unbekannten Bargeldbetrag. Sie hinterließen einen hohen Sachschaden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Gewerbegebietes Horst in Kandel gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271 92210 oder per E-Mail piworth@polizei.rlp.de entgegen.

