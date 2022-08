Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl in Eime - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Eime (pie). Am Mittwoch, den 24.08.2022, kam es gegen 09:55 Uhr im Lehmkamp in 31036 Eime OT Dunsen zum Diebstahl eines Stuhls und einer Spüle. Bislang unbekannte Täter haben nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem blauen Transporter vor dem Grundstück gehalten und die Gegenstände entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

