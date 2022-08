Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim Freiheitsberaubung in Sarstedt

Hildesheim (ots)

(Sarstedt) Am Sonntag den 21.08.2022, kam es gegen 22:50 Uhr, über den Notruf zu der Mitteilung, dass durch Zeugen beobachtet wurde, wie zwei Männer eine Person aus einem Kofferraum trugen und in eine Wohnung brachten. Die Polizei Sarstedt konnte den 26-jährigen Mann kurze Zeit später in einer Wohnung, mit Handschellen an einer Heizung gefesselt, antreffen und befreien. Der Mann wurde leicht verletzt. Die beiden Tatverdächtigen wurden zunächst festgenommen, der Tatort und der genutzte PKW beschlagnahmt. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die drei Männer in einer gemeinsamen Wohnung leben und es bereits vorher schon im Bereich Laatzen zum Streit kam. Der sehr aufgebrachte 26-jährige Mann sei mehrmals weggelaufen. Die Mitbewohner hätten sich gesorgt, dass der 26-Jährige andere oder sich selbst verletzen könne. Schließlich hätten sie den Mann in den Kofferraum ihres PKW gesetzt und an die gemeinsame Wohnanschrift verbracht. Dort habe man ihn erneut am Weglaufen gehindert und in der Wohnung mittels Handfesseln an die Heizung gebunden. Der 26-Jährige und einer der Tatverdächtigen waren alkoholisiert, eine Beeinflussung durch Drogen bestätigte sich bisher jedoch nicht. Gegen die Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim gab den Tatort und PKW am 23.08.2022 nach erfolgter Spurensuche wieder frei. Die Beschuldigten wurden mangels Haftgründen aus dem Gewahrsam der Polizei entlassen.

