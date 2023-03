Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Landau (ots)

Gegen 12:30 Uhr kam es am 29.03.2023 zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Innenstadt. Der Beschuldigte und dessen Begleiter gaben vor sich an einem Infostand in der Marktstraße zu interessieren. Im Rahmen eines Gesprächs mit einem Verantwortlichen gab es zwischen den Beteiligten verbalen Streitigkeiten. Der unbekannte Beschuldigte schlug dem Verantwortlichen urplötzlich zwei Mal in dessen Gesicht und entfernte sich anschließend mit seinem Begleiter in unbekannte Richtung. Der Beschuldigte wird wie folgt beschrieben:

- 180-185 cm - 25-30 Jahre - auffälliger Riss in der Unterlippe - grauer Hoodie - schwarzer Rucksack - Jogginghose

Personen die in der Innenstadt einen solchen Sachverhalt beobachten konnten oder eine Person sahen, auf die diese Beschreibung passen könnte, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell