POL-PB: Radler und Radlerin auf Radwegen von abbiegenden Autos angefahren

Paderborn (ots) - (mb) Vermutlich war die körperliche Reaktion auf den Stich einer Biene am Mittwoch Auslöser eines Alleinunfalls an der Breslauer Straße. Gegen 15.10 Uhr beobachteten Zeugen ein Taxi, dass nur mit Fahrer besetzt mit eingeschaltetem Warnblinklicht bei Grünlicht auf der Giselastraße an der Kreuzung Borchener Straße stand. Erst als die Ampel auf Gelb wechselte, fuhr der Taxifahrer langsam los. Er ...

mehr