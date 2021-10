Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer erkennt sein Fahrrad?

Nordhausen (ots)

Die Ermittler in Nordhausen sind auf der Suche nach dem Eigentümer des abgebildeten Fahrrades. Polizisten entdeckten das Rad am Sonntag, 20. September, in der Halleschen Straße, Nähe Einmündung zum Taschenberg. Auffällig ist die fehlende, linke Pedale. Wer sein Rad erkennt, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

