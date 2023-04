Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.04.2023 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Heilbronn (ots)

Widdern: Vermeintliches Diebesgut sucht Besitzer/in

Bereits am 25. März 2023 wurde in Widdern beobachtet, wie ein Unbekannter mit einem Müllsack von der Liebfrauenstraße in Richtung Kappelsteige wegrannte. Dabei stürzte der Mann, verlor den blauen Plastiksack und lies diesen liegen. In dem Müllsack befanden sich vier Werkzeugkoffer mit hochwertigen Maschinen. Die Vermutung liegt nahe, dass die Werkzeuge aus einem Diebstahl stammen könnten. Bei den bisherigen Ermittlungen konnte der Eigentümer oder die Eigentümerin noch nicht ermittelt werden. Der Polizeiposten Möckmühl bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Wer kann Angaben zu diesem Vorfall, den Werkzeugen oder dem Eigentümer/der Eigentümerin machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 06298 92000 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell