Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.04.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim-Dertingen: Graffitischmiererei - Zeugen gesucht

Unbekannte beschmierten zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag einen Schrank und weitere Gegenstände in Wertheim-Dertingen. Zwischen 16.30 Uhr und dem Folgetag um 16.45 Uhr begaben sich die Täter zu dem Gartengrundstück in der Straße "Am Mandelberg" und besprühten den frisch abgebeizten Holzschrank sowie andere Gegenstände mit blauer Farbe. Dadurch entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Das Polizeirevier Wertheim hat die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen sowie Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 bei der Polizei zu melden.

Bad Mergentheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag bei Stuppach wurde der Fahrer eines Mercedes leicht verletzt. Der 84-Jährige war gegen 13.15 Uhr auf der Kreisstraße 2877 zwischen Schwabhausen und Stuppach unterwegs. Hierbei kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, streifte einen Leitpfosten und fuhr in den angrenzenden Wald, bis der Wagen mit einem Baumstumpf kollidierte und die B-Klasse zum Stehen kam. Durch den Unfall erlitt der Fahrer leichte Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit, musste geborgen und anschließend abgeschleppt werden. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf circa 10.000 Euro geschätzt.

